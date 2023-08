Momentan laufe das Geschäft in den Stadthotels ohnehin nicht ganz so gut, so Ellinger. Als Grund sieht er das aktuelle Wetter. Die Menschen buchten seiner Erfahrung nach immer kurzfristiger, hofften auf Schnäppchen und die Schlechtwetterprogronose halte sie dann vom Buchen ab. Gut gebucht sind nach Dehoga-Angaben Wellness-Hotels und sogenannte Paket-Angebote. Aber auch da sei "noch Luft nach oben", so Ellinger.