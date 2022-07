Die Tickets für die Aufführung im Theater kosten 15 Euro. Tickets für die die fast ausverkaufte Bühne am Dom kosten regulär zwischen 70 und 90 Euro. Karten sind nur im Besucherservice und an der Abendkasse des Theaters erhältlich. Die Erfurter Domstufen-Festspiele sind am vergangenen Freitag eröffnet worden und dauern noch bis zum 7. August an.