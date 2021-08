Das Theater Erfurt verkauft am Montag traditionell einen Teil seiner Domstufenrequisiten. Nach Theaterangaben werden die Federn verkauft, die in der Oper "Die Jungfrau von Orleans" symbolisch für Macht, Waffen und Wesen aus der Phantasie stehen. Am Sonntag endeten die diesjährigen Domstufenfestspiele.