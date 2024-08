Jeden Sommer verwandeln sich die 70 Stufen vor der historischen Kulisse aus Erfurter Dom und Severikirche in eine große Opern- oder Musicalbühne. Und das seit 1994. Dieses Jahr spielt das Ensemble eines der berühmtesten Musicals weltweit: "Anatevka" (Original: "Fiddler on the roof", 1964).