Jeden Sommer verwandeln sich die 70 Stufen vor der historischen Kulisse aus Erfurter Dom und Severikirche in eine große Opern- oder Musicalbühne. Und das seit 1994. Dieses Jahr spielt das Ensemble des Theater Erfurt einen Welterfolg unter den Opern: "La Bohème" von Giacomo Puccini, inszeniert von Matthew Ferraro.

Das Werk erzählt die Geschichte einer Pariser Künstlerwohngemeinschaft. Das freie, jedoch von Geldnöten geplagte Leben der Bewohnerinnen und Bewohner gerät aus dem Gleichgewicht, als sich der Dichter Rodolfo in die Näherin Mimì verliebt und der Maler Marcello seine ehemalige Geliebte Musetta wiedertrifft.

In den Vorjahren standen bei den Domstufenfestspielen in Erfurt unter anderem "Anatevka", "Nabucco", "Carmen" und "Der Name der Rose" auf dem Spielplan.