Neben den Historikern war am Dienstag in Erfurt auch die ehemalige DDR-Schwimmerin und Olympionikin Renate Vogel zu Gast. Die Chemnitzerin war dreimalige deutsche Weltmeisterin und Olympia-Zweite im Jahr 1972. Nachdem sie drei Weltrekorde über 100 Meter Brustschwimmen aufgestellt hatte, musste sie ihre Karriere verletzungsbedingt beenden. Sie war eine Vorzeigeathletin für den SED-Staat.

Einige Jahre später floh sie mit einem fremden Pass in die Bundesrepublik. In den 1980er-Jahren gehörte sie dann zum Trainerstab der bundesdeutschen Schwimm-Nationalmannschaft. Sie sprach offen über die systematischen und verdeckten Dopingpraktiken der DDR, wodurch sie sich auch der Gefahr von Anschlägen seitens der DDR aussetzte. Mit dem Projekt "Sportverräter. Spitzenathleten auf der Flucht" brach sie mit dem damaligen Doping-Apparat und fand ihre Rolle als Zeitzeugin.

Der vierte Diskussionsteilnehmer am Dienstag in Erfurt war Hans-Joachim Seppelt. Der investigative Sportjournalist untersuchte das Doping-System der DDR und setzt sich für Chancengleichheit im Sport ein. Er selbst war an allen Prozesstagen ab 1997 dabei. Ende der 1990er-Jahre erschien sein Film "Staatsgeheimnis Kinderdoping". Der Film beleuchtet die dunkle Seite des Sports in der DDR, wo junge Athleten systematisch mit leistungssteigernden Substanzen gedopt wurden, oft ohne ihr Wissen oder Einverständnis.