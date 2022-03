Der Erfurter Stadtrat hat am Mittwochabend den Doppelhaushalt für die Jahre 2022/23 verabschiedet. Nach vier Stunden Debatte und Dutzenden Änderungsanträgen wurde der Haushalt mit 32 Ja- und 17-Gegenstimmen sowie einer Enthaltung angenommen.

In den nächsten beiden Jahren sollen beispielsweise 80 Millionen Euro in die Sanierung und den Bau von Schulen gesteckt werden. Um den Neubau und Ausbau von Schulen voranzutreiben, wurden 1,5 Millionen Euro für Planungsleistungen eingestellt.

Der Stadtrat bekannte sich zudem geschlossen zur Generalsanierung der Eishockeyhalle. Über die Finanzierung sind sich die Parteien allerdings uneins. Die CDU kam mit ihrem Antrag, vier Millionen Euro an den Sportbetrieb zu überweisen und sich dann um Fördermittel zu kümmern, nicht durch. Ein Bündnis aus fünf Fraktionen - Grüne, Linke, SPD, Mehrwertstadt und Piraten/Freie Wähler/FDP - will stattdessen zunächst Fördermittel beantragen und dann einen Kredit aufnehmen. So seien die Gelder nicht bereits gebunden, bevor Fördermittel fließen.