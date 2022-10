Neu ist auch die Größe des Schwimmbades - es wird etwas kleiner. Ein 25 Meter langes und 15 Meter breites Edelstahlbecken. Trotzdem ist Platz für drei Schwimmbahnen und einen abgetrennten und weniger tiefen Nichtschwimmer-Bereich. Außerdem wurde die Ufermauer zur angrenzenden Gera verstärkt und bietet nun auch Liegeplätze direkt am Wasser. Zusätzlich gibt es eine Liegewiese und einen abgetrennten FKK-Bereich. Auch ein Kinderbecken wird es geben, allerdings vor dem Fachwerkbau. In das kleine Fachwerkhaus rechts vom Eingang wird ein Kiosk einziehen - die Ausschreibungen für einen Betreiber laufen bereits.

Am Ende wird das Dreienbrunnenbad aber ein kleines Familienbad bleiben - für 220 Besucher gleichzeitig ist Platz. Das dürfte besonders die Anwohner in Hochheim freuen, aber auch die Fahrradfahrer auf dem Gera-Radweg, der das Bad streift. Rund fünf Millionen Euro kostet der Umbau bisher - gut eine Million Euro mehr, als veranschlagt waren. "Das liegt zum einen an den gestiegenen Kosten für Baumaterial, aber auch daran, dass das Fachwerk so stark geschädigt war", sagt Gräfenhan.