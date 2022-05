Blut, Brüche, Schminke DRK kürt Thüringens beste Lebensretter

Elf Einsatzgruppen treten bei der diesjährigen DRK-Landesübung in Erfurt an. Sie kommen unter anderem aus Weimar, Greiz und Schmalkalden. An zwölf Stationen müssen sie ihr Können als Lebensretter unter Beweis stellen. Wer's am besten macht, darf im September das DRK Thüringen zum Bundeswettbewerb in Dortmund vertreten. Mit dabei sind außerdem 30 Verletztendarsteller, die die fiktiven Notfälle mit Schminke und Schauspiel möglichst realistisch darstellen sollen.