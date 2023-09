Rund eine Woche nach einem großen Drogenfund in Erfurt hat die Staatsanwaltschaft weitere Details bekannt gegeben. Demnach haben die Ermittler am vorigen Sonntag in einem Hotelzimmer jeweils mehr als zehn Kilogramm Crystal Meth und Haschisch sichergestellt. Der Straßenverkaufswert der beschlagnahmten Drogen beträgt nach Polizeiangaben 1,8 Millionen Euro.