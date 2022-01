Der Polizei ist am Dienstag bei einer Razzia ein Schlag gegen die Drogenkriminalität in Erfurt gelungen. Die Beamten beschlagnahmten mehr als ein Kilogramm Marihuana, 50 Gramm Kokain, Waffen, Schmuck sowie Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Vier Männer wurden vorläufig festgenommen, gegen einen lagen bereits zwei offene Haftbefehle vor.

Die Polizei beschlagnahmte in Erfurt unter anderem mehr als ein Kilogramm Marihuana. (Symbolbild) Bildrechte: dpa