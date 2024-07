Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel

Urteil Drogen als Deko-Schälchen getarnt: Hohe Haftstrafen für Dealer aus Thüringen

01. Juli 2024, 18:35 Uhr

Zwei Männer aus Sömmerda müssen für zehn beziehungsweise für sieben Jahre und sechs Monate in Haft, weil sie Kokain und Crystal Meth in großen Mengen gehandelt haben. Am Montag fiel das Urteil am Landgericht Erfurt.