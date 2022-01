In den vergangenen 48 Stunden glühten die Drähte zwischen allen Beteiligten. Ein Krisentelefonat jagte das nächste. Doch am Ende nützten alle hektischen Bemühung nichts mehr. Das erste wichtige Verfahren um dem Einsatz von sogenannten Encrochat-Handys in Thüringen ist geplatzt - vorerst. Das Landgericht Erfurt bestätigte MDR THÜRINGEN, dass die zuständige Richterin alle Termine ab kommender Woche bis zum Mai aufgehoben hat. Grund: Die Thüringer Justizverwaltung habe keinen geeigneten Sitzungssaal für das Verfahren bereitgestellt. Geplant sei nun, dass der Prozess Anfang November dieses Jahres starten soll, heißt es.

Die Haftbefehle gegen die fünf Angeklagten sind nach Angaben der zuständigen Staatsanwaltschaft Gera aufgehoben worden. Damit wären alle theoretisch auf freien Fuß. Allerdings müssen die beiden mutmaßlichen Rädelsführer im Gefängnis bleiben: Sie sitzen wegen einer anderen Verurteilung Haftstrafen ab.

Anklage wegen des Verkaufs von 240 Kilogramm Drogen

In dem Encrochat-Prozess geht es um einiges. Angeklagt ist eine Gruppe um den schwerkriminellen Martin U. und seinen Bruder Christian. Gemeinsam mit drei weiteren Angeklagten wurden sie Anfang Mai 2021 festgenommen. Der Vorwurf lautet: Handel mit Betäubungsmitteln in besonders schwerem Fall. Ingesamt soll die Bande zwischen Januar und Mai 2020 rund 240 Kilogramm Drogen bestellt und verkauft haben. Wert dieser gesamten Geschäfte: über 1,1 Millionen Euro. Drogenhandel in dieser Größenordnung ist in Thüringen bisher so noch nicht bekannt gewesen. Doch Ermittler warnen, das dieses Verfahren kein Einzelfall sein könnte. Polizisten laden sichergestellte Gegenstände bei Razzia in Fahrzeug. Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel

Aufgeflogen war das Ganze, weil es Fahndern gelungen war, in den geheimen Server der Firma Encrochat in den Niederlanden 2020 einzudringen. Encrochat hatte bis dahin eine besondere Dienstleistung für Gangster weltweit angeboten. Verschlüsselte Handys, die für die Polizei nicht zu knacken waren und deshalb auch nicht abgehört werden konnten. Doch die Daten aus dem Server versetzten die Fahnder weltweit in die Lage, den Kriminellen auf die Schliche zu kommen. Tausende von Verfahren wurden in Europa eingeleitete. Allein in Deutschland sind es 2.250.

Richterin wollte größeren Saal

Nach komplizierten Ermittlungen sollte nun auch der erste Fall in Thüringen verhandelt werden. Die für Organisierte Kriminalität zuständige Staatsanwaltschaft Gera hatte die fünf Männer Ende September angeklagt. Seit diesem Zeitpunkt war klar, dass es ein personell umfangreiches Verfahren werden würde. Da sich alle Angeklagten in Untersuchungshaft befanden, musste durch das Landgericht Erfurt rasch ein Termin für den Start gefunden werden. Die zuständige Kammer am Landgericht setzte Termine zwischen dem 18. Januar und 25. Mai dieses Jahres fest.