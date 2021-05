Schulze-Husmann sprach von einem guten Ergebnis, auch wenn sich die Schließung von Thüringens einziger Tageszeitungsdruckerei nicht habe abwenden lasse. Allerdings müssten sich die Mitarbeiter finanziell an der zwölfmonatigen Auffanggesellschaft beteiligen. Leider sei es nicht gelungen, Funke zur Komplettfinanzierung zu bewegen. An Abfindung können die Mitarbeiter pro Jahr ihrer Betriebszugehörigkeit mit rund 6,7 Prozent ihres Jahresbruttoverdienstes rechnen.

Der Sozialplan greift für die rund 100 Mitarbeiter des Druckzentrums in Erfurt-Bindersleben. Sie drucken bislang die Funke-Tageszeitungen "Thüringer Allgemeine", "Thüringische Landeszeitung" und "Ostthüringer Zeitung" sowie das Anzeigenblatt "Allgemeiner Anzeiger". Für den 31. Mai ist laut Gewerkschaft eine Belegschaftsversammlung geplant, auf der der Sozialplan im Detail vorgestellt werden soll.

Für die etwa 170 ebenfalls in Erfurt-Bindersleben beschäftigten Versandhelfer gilt der Sozialplan nicht, da sie in einem separaten Unternehmen des Verlags beschäftigt sind. Mit ihnen gibt es noch keine Einigung.

Die Funke-Mediengruppe hatte vergangenen Herbst angekündigt, ihr Druckzentrum in Erfurt-Bindersleben Ende 2021 schließen zu wollen. Die Zeitungen sollen dann außerhalb Thüringens gedruckt werden, etwa in Halle, Chemnitz und Braunschweig. Die Schließungspläne hat die Funke-Mediengruppe mit den sinkenden Auflagenzahlen ihrer Thüringer Zeitungen begründet. Ende vergangenen Jahres war die verkaufte Auflage von TA, TLZ und OTZ erstmals unter 200.000 gedruckte und digitale Exemplare gerutscht. Damit hat sich die verkaufte Auflage seit 2004 mehr als halbiert. Zudem sind die Druckmaschinen in Erfurt laut Funke veraltet und erforderten Millioneninvestitionen, die der Verlag aus Essen als unwirtschaftlich ablehnt.