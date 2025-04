Im Kampf gegen den Lehrermangel fördert das Land Thüringen die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern an Regelschulen jetzt noch stärker. So bieten das Thüringer Bildungsministerium und die Universität Erfurt nun mehr Plätze im neuen dualen Studiengang für das Lehramt an Regelschulen an.

Wie das Bildungsministerium mitteilte, können sich ab dem neuen Wintersemester 70 statt bisher 50 Studierende zur Lehrkraft an Regelschulen an der Uni Erfurt ausbilden lassen. Seit Anfang April laufen die Bewerbungen.

Das Besondere an dem Studiengang: Theorie und Praxis werden eng verzahnt. Bereits ab dem 3. Semester stehen die Studierenden als angehende Lehrkräfte vor der Klasse, absolvieren vorher schon Praktika in ihren Ausbildungsschulen und bekommen während des Studiums eine Vergütung.

"Das ist für mich die perfekte Möglichkeit, um studieren zu können. Meine Familie hat nicht so viel Geld, als dass sie es noch stemmen könnte, für mich das Studium mitzufinanzieren. Und so ist das für mich perfekt", berichtet Jaqueline Schmid, die als eine der ersten den neuen Studiengang in Erfurt studiert.

200 Bewerber im Vorjahr auf 50 Plätze - Studierende erhalten dieses Jahr mehr Geld

Seit Herbst vergangenen Jahres ist das möglich. Initiiert von der damals rot-rot-grünen Landesregierung, wurden 50 Ausbildungsplätze geschaffen. Mehr als 200 Bewerber gab es dafür. "Wir haben ganz klar ein Erfolgsmodell entwickelt", ist Thüringens jetziger Bildungsminister Christian Tischner (CDU) überzeugt, der sich zuvor in der Opposition auch kritisch gegenüber dem dualen Studium geäußert hatte.

Zu den 20 zusätzlichen Ausbildungsplätzen wird mit Sport neben Deutsch, Englisch, Mathe sowie Wirtschaftslehre/Technik auch ein neues Fach mit angeboten. Durch eine Tarifsteigerung erhalten die Studierenden zudem mehr Geld, 1.550 Euro in den ersten drei Studienjahren und 1.800 Euro im letzten Studienjahr.

Duales Studium Lehramt für Regelschule Seit Herbst 2024 wird der duale Studiengang Lehramt für Regelschulen an der Universität Erfurt angeboten.



Die Studierenden wählen zwei Fächer aus Mathe, Deutsch, Sport, Englisch und Wirtschaft/Technik aus und studieren zunächst vier Jahre für einen Bachelorabschluss, danach noch ein weiteres für den Master. Anschließend erfolgt ein Jahr Vorbereitungsdienst.



Ab dem 3. Semester wechseln sich Ausbildungstage an der Uni und Schule ab.



Im Bachelor-Studium erhalten die Studierenden 1.550 Euro, im Master-Studium 1.800 Euro.

Sichere Jobaussichten

"Aus der Regelschule kommen Handwerker, Fliesenleger, Dachdecker - Schüler, die wichtige Berufe in unserer Gesellschaft ergreifen, die jetzt nicht unbedingt mit einem Studium, sondern mit einer Ausbildung verbunden sind. Und ich finde das wichtig, diese Schüler auch auf ihr späteres Berufsleben vorzubereiten", hat sich Moana Seyfahrt-Opel vor einem halben Jahr ganz bewusst dafür entschieden, sich zur Regelschullehrerin ausbilden zu lassen.

Sie und ihre Kommilitonin, Jaqueline Schmid, standen jetzt das erste Mal vor einer Klasse in ihrer Ausbildungsschule in Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) und Kaulsdorf (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt).

