In Nohra im Weimarer Land wurde ein Auto sichergestellt (Bild), in Weimar ein weiteres beschlagnahmt. Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel

Insgesamt wurden am Dienstag fünf Gebäude im Auftrag der Staatsanwaltschaft Gera durchsucht, unter anderem in Erfurt-Vieselbach, in Nohra im Weimarer Land und in Weimar. Bereits vor vier Wochen wurden bei einem Bandenmitglied sieben Kilogramm Crystal und vier Kilogramm Marihuana sichergestellt.