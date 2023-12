Der Erfurter Egapark hat in diesem Jahr erneut mehr als eine halbe Million Besucher angezogen. Laut Geschäftsführung waren es aber 75.000 weniger als im vergangenen Jahr. Der Rückgang sei darauf zurückzuführen, dass der Park in diesem Jahr erstmals montags geschlossen hatte.

Auch im kommenden Jahr soll der Park in der Regel montags geschlossen bleiben. Allerdings werde die Ega an Feiertagen und in den Sommerferien wieder sieben Tage die Woche geöffnet sein. Zudem steigen die Tagesticketpreise ab Januar um zwei Euro auf 17 Euro.