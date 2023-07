Im Rechtsstreit um neue Zufahrtsregeln haben sich der Erfurter Kleingartenverein "Iga61" und die Egapark-Geschäftsführung auf einen Vergleich geeinigt. In der Berufungsverhandlung am Oberlandesgericht (OLG) in Jena wurde vereinbart, dass die Kleingärtner auch während der Öffnungszeiten des Parks mit ihrem Auto einmalig ausfahren dürfen.

Generell dürfen die Kleingärtner außerhalb der Öffnungszeiten des Parks mit ihren Autos ein- und ausfahren, also vor 9 Uhr und nach 18 Uhr und aktuell auch derzeit am Montag. Die "Iga"-Gärtner wollten gern wie in den Jahrzehnten zuvor jederzeit mit dem Auto ein- und ausfahren und hatten den neuen Pachtvertrag nicht unterschrieben. Die Ega-Geschäftsleitung strebt seit 2006 ein weitgehend autofreies Gelände an.