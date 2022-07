Sie steht gleich am Eingang: die wertvollste und älteste Palme des Egaparks. Rund 300 Jahre alt ist die Kanarische Dattelpalme, zehn Meter hoch und wiegt 2.100 Kilogramm. Das Exemplar kam einst aus dem Schlosspark Sanssouci nach Erfurt. "Den Potsdamern war sie zu groß geworden", erzählt Ega-Betriebsleiter Chris Lange die Geschichte dieser Rarität. Sie genießt VIP-Status und wird auch im kommenden Winter in jedem Fall ins Überwinterungsgewächshaus einziehen.

Alles muss im Herbst rein - kann aber nicht – denn in diesem Jahr wird es eng in den Winterquartieren des Ega-Parks. Bildrechte: MDR/Antje Kirsten

Im Egapark stehen mehr als 1.000 Kübel- und Topfpflanzen. Im Oktober beginnt alljährlich das große Rücken. Normalerweise werden auch die 750 Fuchsien, die Dutzenden Pelargonien, so wie sie sind, ins Winterquartier geräumt. Doch die großen Kübel nehmen jede Menge Platz weg und das Fuchsien-Gewächshaus wird in diesem Winter stillgelegt. "Das werden wir uns in sparen."

"Es ist ein bisschen wie auf der Arche Noah. Wir gucken, welche Sorten unbedingt erhalten werden müssen, und so wird es nicht jede Pflanze schaffen, aber von jeder Sorte wenigstens eine", erklärt Chris Lange. Die Gärtner erstellen gerade Listen, welche Pflanzen besonders schützenswert sind, welche die Ega erhalten muss und will - und welche Pflanzen abgegeben oder später nachgekauft oder getauscht werden können.

Der Park gehört dem "Netzwerk Pflanzensammlung in Deutschland" an, ist ein Hort für historische Fuchsien und Pelargonien. Innerhalb des Netzwerks laufen gerade Gespräche, welche Sorten vielleicht woanders untergestellt werden können und welche nicht überwintert werden.

Aktuell spielen die Gärtner einen Stellplan durch. Manche Pflanze wird nur als Steckling und nicht in ihrer ganzen Pracht, Fülle und Bereite überleben. Das betrifft zum Beispiel die hängenden Fuchsien. "Das verjüngt die Pflanzen aber auch" kann der Ega-Betriebschef der Situation sogar etwas Gutes abgewinnen. Die Stecklinge überwintern in kleinen Töpfen, werden im Frühjahr dann aber nicht für die sonst gewohnte Farbenpracht und -fülle sorgen.

So können die Laptops der Mitarbeiter in den Büros per Kippschalter in den Pausen ausgeschaltet werden, sprudeln die Springbrunnen jetzt früh erst eine halbe Stunde später und im Winter wird wohl die Wüste im Klimazonen-Haus "Danakil" kaltgestellt. "Das funktioniert bei den Wüstenpflanzen, bei den Urwaldpflanzen werden wir maximal auf 18 Grad runterdrehen."