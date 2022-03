Ega-Geschäftsführerin Kathrin Weiß bedauert, dass der Streit nicht ohne Anwalt beigelegt werden konnte. "Wir haben so viele Kompromisse angeboten. Unter anderem Parkplätze für 70 Euro im Jahr. Außerhalb der Ega werden in Erfurt 70 bis 100 Euro im Monat für einen Stellplatz gezahlt." Kathrin Weiß hätte sich ein Einlenken der Kleingärtner gewünscht. "Aber es werden nur Maximalforderungen gestellt. Man will sieben Tage die Woche und 24 Stunden am Tag in den Egapark fahren."