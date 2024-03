Andere sind zurückhaltender mit einem Blick auf den Fall. Fest steht, bundesweit gibt es Interesse, wie das Urteil in Erfurt ausfallen wird und welche Konsequenzen es hat. Unterdessen untersuchen Wirtschaftsprüfer die vertraglichen und buchhalterischen Belange des Theaters in den vergangenen Jahren. Die Stadt Erfurt hat diese Untersuchung nach all den Vorwürfen beauftragt. Denn: Quartalsberichte fehlten, ein beträchtliches Minus stand zum Jahresende zu Buche. Verträge sollen geprüft werden.

"Ich finde", so Stadträtin Tina Morgenroth, "der internationale Frauentag ist eine gute Gelegenheit, um auch nochmals zu erinnern an diesen Fall, auch nochmals an den Mut, den Frau Witzmann bewiesen hat, klarzustellen: Hier gibt es Probleme, und ich weiß, das wird mich auch in eine schwierige Situation bringen, Projektionsfläche zu sein für den Groll der Verwaltung. Und ich mache es trotzdem. Das ist auf jeden Fall etwas, was Respekt verdient und wovor ich auch großen Respekt habe und meine Fraktion. Es wird viel über das Theater geredet, über den Generalintendanten, aber eigentlich müsste man daran erinnern, dass wir diese ganzen Erkenntnisse in erster Linie Frau Witzmann zu verdanken haben, die das Vertrauen genossen hat von so vielen Betroffen. Das zeigt, dass sie in diesem Prozess eine Schlüsselfigur war und Dinge geschafft hat, die Menschen vor ihr eben nicht erreicht haben."