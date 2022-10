Für den Egapark in Erfurt muss künftig auch im Winter Eintritt bezahlt werden. Wie Geschäftsführerin Kathrin Weiß mitteilte, zahlen Erwachsene ab Januar sechs Euro. Zudem wird der Park im kommenden Jahr an Montagen zunächst geschlossen bleiben.

Weiß verwies darauf, dass montags durchschnittlich nur rund neun Prozent der Gäste in einer Woche kämen. Ein wirtschaftlicher Betrieb sei damit an Montagen nicht möglich.

Der Egapark reagiert zudem auf die gestiegenen Energiekosten. So sind die Springbrunnen deutlich kürzer in Betrieb, genauso wie die Beleuchtung am Haupteingang, am Aussichtsturm und auf den Wegen. Im neuen energieeffizienten Überwinterungsgewächshaus werd im Winter jeder beheizte Quadratmeter genutzt, hieß es.