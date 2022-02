Ehrung für den Altkanzler Helmut-Kohl-Straße in Erfurt eingeweiht

In Erfurt ist am Sonntag ein Teil der Straße am Petersberg offiziell als Helmut-Kohl-Straße eingeweiht worden. Sie soll an den verstorbenen Altkanzler und CDU-Politiker erinnern. Die Lage unweit vom Domplatz soll an Kohls Auftritt am 20. Februar 1990 erinnern, als er auf den Domstufen vor rund 100.000 jubelnden Menschen seinen ersten Wahlkampfauftritt in der DDR hatte.