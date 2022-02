Erinnerung Wolfgang-Nossen-Weg in Erfurt eingeweiht

In Erfurt erinnert seit Mittwoch der Wolfgang-Nossen-Weg an den früheren Vorsitzenden der Jüdischen Landesgemeinde. Das Straßenschild am Alten Jüdischen Friedhof wurde am Vormittag eingeweiht.