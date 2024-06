Görtz, Reno und die Confiserie arko: Alle drei Filialisten hatten Geschäfte am Erfurt Anger. Alle drei mussten wegen Insolvenzen schließen und haben Lücken in der Ladenszene hinterlassen. Aktuell stehen sechs Geschäfte in Erfurts Top-Verkaufslage am Anger leer. Drei davon sind laut Citymanagerin Patricia Stepputtis bereits nachvermietet. Nicht nur die Insolvenzen seien an den Leerständen schuld. "Wir haben gerade eine hohe Fluktuation", sagt Stepputtis.