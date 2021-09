Beschäftigte im Thüringer Einzelhandel haben am Donnerstag vorübergehend ihre Arbeit niedergelegt. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi haben sich rund 100 Beschäftigte der Branche aus Erfurt und Gera an einer Kundgebung am Vormittag in Erfurt beteiligt. Die Aktion war Teil einer weiteren Streikrunde in der laufenden Tarifrunde im Einzel- und Versandhandel in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen.