"Emmas" hat bisher in Altengottern, Grabe und Kammerforst im Unstrut-Hainich-Kreis sowie in Ettersburg im Weimarer Land automatisierte 24-Stunden-Läden gebaut. Weitere Läden in Emleben, Großvargula und Burgtonna warten seit Monaten auf die Eröffnung. Das Geschäft in Altengottern hatte der Betreiber in Eigenregie errichtet, für die übrigen Märkte schossen die Kommune und der Freistaat jeweils sechsstellige Summen zu.