Nach einem halben Jahr geht der Verkehrsversuch in der Erfurter Clara-Zetkin-Straße am Donnerstag zu Ende. Die Straße bleibe aber dennoch vorerst auf zwei Spuren verengt, sagte Stadtsprecher Daniel Baumbach MDR THÜRINGEN.

Nach Angaben der Stadt habe es in der Zeit des Versuchs keine nennenswerten Staus oder Probleme zum Beispiele am Kaffeetrichter oder am Einkaufszentrum TEC gegeben. Auch ein befürchtetes Verkehrschaos sei ausgeblieben, so Baumbach.