Die Informationen selbst kommen unter anderem vom "Energieradar" - dazu zählen Stadtwerke, Wohnungswirtschaft, Sozialverbände, Industrie- und Handelskammer (IHK), Handwerkskammer, die Kommunale Wohnungsgesellschaft (KoWo) und weitere. Ziel ist es, dass das Kernteam die zusammengetragenen Informationen in einer internen digitalen Plattform den Energieberatern (Stadtwerke, KoWo und Stadtverwaltung) zur Verfügung stellt, damit diese Handlungsempfehlungen an den Oberbürgermeister und den Finanzdezernenten weitergibt.

Ziel des Konstruktes sei es, dass sich alle betroffenen Akteure austauschen und abgewogene, gemeinsame Entscheidungen getroffen werden können, so Sprecher Henry Köhlert. So solle beispielsweise nicht einfach die Straßenbeleuchtung abgeschaltet werden, ohne dass vorher geprüft wurde, ob die finanziellen Einsparungen die Außenwirkung einer dunklen Innenstadt wirklich rechtfertigen würden. Eine weitere Aufgabe des Beirates ist, Informationen an die Bürger weiterzugeben - über Pressemitteilungen, die sozialen Medien oder auch die städtische Website. Auch auf Fragen wie "Was kann ein Bürger tun, wenn er seine Gas- oder Stromrechnung nicht zahlen kann?" will der Beirat Antworten finden und diese nach außen kommunizieren.