Der Auslöser für die Entscheidung war eine Reihe von Vorfällen, bei denen gefälschte Geldscheine in Umlauf gebracht wurden. "Wir haben jetzt in den letzten Wochen hier 650 Euro Falschgeld in den Laden getragen bekommen. Und haben das zum Anlass genommen, diese Umstellung zu machen", meint der Geschäftsführer der Engelsburg, Ben Gutt.