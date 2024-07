In Erfurt ist eine mehrtägige Rettungsaktion einer Entenfamilie geglückt. Nach Angaben der Stadt Erfurt saß die Entenmutter mit ihren sechs Küken in einem Rückhaltebecken am Roten Berg fest. Vor einer Woche hätten Zeugen den Vorfall gemeldet und um Hilfe gebeten. Noch am selben Tag konnten zwei Küken mit einem Kescher aus dem Becken geholt werden.

Bildrechte: Stadtverwaltung Erfurt/Vitalik Gürtler