Drei Monate nach der Entführung eines syrischen Mädchens in Erfurt sind ihre tatverdächtigen Familienmitglieder wieder auf freiem Fuß. Wie die Staatsanwaltschaft MDR THÜRINGEN mitteilte, hat das für die Untersuchungshaft zuständige Erfurter Landgericht keinen Grund für eine weitere Inhaftierung des Vaters und des Bruders der zur Tatzeit 16-Jährigen gesehen. Beide saßen seit Februar in Deutschland in Untersuchungshaft. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

In Erfurter Altstadt in Transporter gezerrt

Vater und Bruder werden beschuldigt, die Jugendliche am 31. Januar auf offener Straße in der Erfurter Altstadt in einen Transporter gezerrt zu haben. Sie sollen versucht haben, das Mädchen nach Syrien zu bringen, um sie dort gegen ihren Willen zu verheiraten. Der 19 Jahre alte Bruder wurde wenige Tage nach der Entführung in Erfurt festgenommen.

Der Transporter wurde in Gera aufgefunden. Der 46 Jahre alter Vater konnte erst in Prag gefasst werden: Er wurde mit seiner Tochter auf dem Flughafen der tschechischen Hauptstadt erkannt. Der Vater wurde festgenommen. Die tschechischen Behörden lieferten ihn an Deutschland aus. Gegen ihn und seinen Sohn lagen Haftbefehle vor.

Aus Tschechien zurück nach Deutschland