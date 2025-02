Nach der Entführung einer syrischen Jugendlichen in Erfurt nach Prag haben die tschechischen Behörden ihren Vater an Deutschland überstellt. Wie die Staatsanwaltschaft Erfurt MDR THÜRINGEN am Donnerstag mitteilte, wurde der 49 alte Mann bereits vorige Woche ausgeliefert. Am Donnerstag (13. Februar) sei er einem Haftrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen worden.

Der Mann wird beschuldigt, gemeinsam mit seinem Sohn am 31. Januar die 16-jährige Tochter auf offener Straße in der Erfurter Altstadt in einem Transporter gezerrt zu haben. Der Vater und der 19-jährige Bruder sollen vorgehabt haben, die Jugendliche nach Syrien zu bringen und sie dort gegen seinen Willen zu verheiraten. Zwei Tage später wurden sie und ihr Vater auf dem Flughafen in Prag entdeckt. Der Vater war auf dem Flughafen festgenommen genommen worden. Fast zeitgleich wurde der 19-jährige Bruder in Erfurt festgenommen. Er war bereits vorher in Untersuchungshaft genommen worden.