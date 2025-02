Die in Erfurt entführte syrische Jugendliche ist in Sicherheit. Wie die Staatsanwaltschaft in der Thüringer Landeshauptstadt mitteilte, wurden die 16-Jährige und ihr mutmaßlicher Entführer am Sonntag auf dem Flughafen in Prag entdeckt. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um den Vater des Mädchens. Er wurde noch vor Ort festgenommen. Offenbar wollte er sich mit seiner Tochter in den Libanon absetzen.