Als größter Erdbeeranbauer in Thüringen produziert der Hof in Gebesee Erdbeeren auf insgesamt 100 Hektar. In ganz Thüringen wurden in den letzten Jahren auf rund 140 Hektar Erdbeeren angebaut. Weitere Betriebe sind die Gärtnerei Gloria in Erfurt, der Spargelhof Kutzleben oder der Erdbeergarten in Emleben.