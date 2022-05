In Thüringen werden derzeit teilweise Rekordpreise für heimische Erdbeeren verlangt. In Erfurt kosten die Erdbeeren der alteingesessenen Gärtnerei Gloria inzwischen nur noch sieben Euro pro Pfund. Noch am vergangenen Freitag wurden neun Euro verlangt. Carsten Gloria sagte MDR THÜRINGEN am Freitag, Anbau und Ernte der Früchte seien aufwändig.