Wegen eines drohenden Erdrutsches in Franken kommt es derzeit zu Zugverspätungen auf der ICE-Schnellfahrstrecke durch den Thüringer Wald. Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Mittwoch mitteilte, fahren die Züge in Höhe des Esbacher Sees bei Coburg vorsorglich langsamer.

Itztalbrücke der ICE-Strecke und der A73 bei Coburg: In Höhe des Esbacher Sees (rechts hinten im Bild) fahren die Züge wegen eines drohenden Erdrutsches langsamer. Bildrechte: dpa