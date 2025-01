Die Stadtwerke Erfurt haben angekündigt, dass in der zweiten Jahreshälfte 2025 seismische Messungen in großen Teilen des Stadtgebiets durchgeführt werden. Etwa 12.000 kleine Messgeräte sollen auf einem Areal von 136 Quadratkilometern installiert werden, um Daten zu den Gesteinsschichten in bis zu 7.000 Metern Tiefe zu sammeln. Die Werte sollen helfen, den optimalen Standort für die Tiefenbohrung zu finden.