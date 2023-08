In Erfurt hat es am Wochenende neben Schlägereien und Bränden auch mehrere Messerangriffe gegeben. Die Polizei sprach angesichts der zahlreichen Einsätze von einem Ausnahme-Wochenende in Erfurt. Allein in der Schmidtstedter Straße hat es laut Polizei zwei Angriffe mit einem Messer gegeben. In einem Fall waren drei Männer in einem Geschäft am Samstagmorgen 2:45 Uhr in Streit geraten, wobei ein 21-Jähriger durch einen Faustschlag und ein 30-Jähriger mit einem Messer verletzt wurde. Er kam mit schweren Schnittverletzungen ins Krankenhaus nach Jena.

Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel