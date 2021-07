Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein und Buga-Geschäftsführerin Kathrin Weiß haben sich am Freitag zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Bundesgartenschau in der Thüringer Landeshauptstadt gezeigt. In den ersten 99 Tagen der Schau sind nach ihren Angaben rund 627.000 Besucher gezählt worden. Aktuell stiegen die täglichen Zahlen weiter an. So wurden in der vergangenen Woche erstmals täglich mehr als 11.000 Besucher gezählt - mehr als erwartet. Am Anfang seien es rund 3.000 Gäste täglich gewesen, sagte Weiß.

Besucher auf der Bundesgartenschau in Erfurt im egapark. Bildrechte: dpa