Nach umstrittenen Corona-Urteil Staatsanwaltschaft wird wegen Ermittlungen gegen Weimarer Richter bedroht

Bei der Staatsanwaltschaft Erfurt sind Drohbriefe eingegangen. Darin geht es um ihre Ermittlungen gegen einen Weimarer Richter wegen des Verdachts der Rechtsbeugung. Der Richter hatte ein Urteil zu Anti-Corona-Maßnahmen in zwei Weimarer Schulen gefällt, das umstritten ist. In dieser Sache haben auch Anwaltskammern in Thüringen und Berlin Post bekommen. Sie sollen, so die Absender dieser Briefe, "Widerstand gegen das Ermittlungsverfahren leisten". Das lehnen die Anwaltskammern ab.