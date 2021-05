Am Freitagnachmittag haben Eltern erneut mit einen Flashmob in der Erfurter Innenstadt gegen Masken im Unterricht demonstriert. Zusammen mit ihren Kindern tanzten etwa 15 Eltern auf der Wiese vor der Staatskanzlei. Die Eltern fordern, dass in den Schulen keine Masken getragen werden, wenn die Schüler zuvor negativ getestet wurden. Außerdem möchten sie, dass ihre Kinder ihr Recht auf Bildung wahrnehmen können. Die Eltern erklärten, dass sie weder Corona-Leugner noch Corona-Verschwörer sind. Im April hatten sie bereits zwei ähnliche Flashmobs organisiert.