Für die Zukunft setze die Stadt besonders auf den Bau der sogenannten ICE-City. Diese werde das Bahnhofsquartier aufwerten und somit die Situation beruhigen. Auch die Polizei hat vorübergehend die Kontrollen in der Gegend verstärkt, wie eine Sprecherin sagte.

In den vergangenen Monaten kam es in der Gegend rund um den Bahnhof immer wieder zu gewalttätigen Ausschreitungen wie Massenschlägereien und Messerstechereien. Zuletzt wurden am Dienstag bei einer Auseinandersetzung drei Männer verletzt.