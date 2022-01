In Erfurt haben am Samstagnachmittag rund 700 Menschen für mehr Solidarität in der Corona-Pandemie demonstriert. Sie waren einem Aufruf der Erfurter "Omas gegen Rechts" in den sozialen Medien gefolgt. Auf einem abgesperrten Areal auf dem Domplatz bildeten die Teilnehmer eine Menschenkette. Die Demonstration richtete sich nach Angaben der Organisatorinnen gegen die sogenannten Spaziergänge, bei denen Menschen gegen die Corona-Politik protestieren. "Das ist zum Ausdruck gebrachte Demokratiefeindlichkeit in Reinform", sagte Renate Wanner-Hopp von "Omas gegen Rechts".

Anders als ursprünglich geplant beschränkte sich die Demonstration auf den Domplatz. Die Anzahl der Teilnehmer war auf 1.000 begrenzt. Ursprünglich sollte es eine Menschenkette durch die Innenstadt geben. Laut Polizei blieb die beim Ordnungsamt angemeldete Demonstration friedlich. Mit Schals wurden die nötigen Abstände markiert. Bildrechte: MDR/Martin Moll

"Viele Menschen mit Maßnahmen gegen Corona einverstanden"

Die Linke-Landesvorsitzende Ulrike Grosse-Röthig sagte, Thüringen könne ein Licht sein und zeigen, dass es mehr gebe als Protest gegen die Corona-Politik. Thüringens Justizminister Dirk Adams (B90/Die Grünen) sagte am Rande der Demonstration, er finde es "toll, dass so viele Menschen zeigen, dass sie einverstanden sind mit den Maßnahmen, die einschränkend sind - gar keine Frage."

Es ist mehr Zeit denn je dafür, dass die schweigende Mehrheit, die sich inzwischen seit zwei Jahren an die Maßnahmen hält, zeigt, dass die Minderheit eine Minderheit ist. Ulrike Grosse-Röthig, Landesvorsitzende der Thüringer Linken

Die Erfurter "Omas gegen Rechts“ sind Teil eines bundesweiten Netzwerks. Sie engagieren sich mit Aktionen und Veranstaltungen wie zuletzt mit dem Projekt "Bücher aus dem Feuer" für eine demokratische Gesellschaft. Überdies solidarisieren sie sich mit Opfern rechter Gewalt etwa im sogenannten Ballstädt-Prozess. Dabei initiierten sie die Online-Petition "Keine Deals mit Nazis“ mit fast 45.000 Unterschriften.

Menschenkette in Rudolstadt

In Rudolstadt gingen am Nachmittag rund 120 Menschen auf die Straße und bildeten eine Menschenkette in der Fußgängerzone. Damit wollten sie ein Zeichen für mehr Zusammenhalt und gegen Verschwörungsmythologien setzen. Angemeldet hatte die Aktion das Bündnis für Toleranz und Zivilcourage. Laut Polizei gab es keine Zwischenfälle. Zudem seien die Coronaregeln wie Maske tragen und Mindestabstand eingehalten worden.

Bündnis in Jena gegründet

In Jena wurde am Samstag als Reaktion auf die sogenannten Spaziergänge das Bündnis "Jena solidarisch" gegründet. Es versteht sich nach eigenen Angaben als überparteilich und unabhängig. Zu den Initiatoren gehören die Junge Gemeinde Stadtmitte, die Grüne Jugend Jena und die Gruppe "Solidarität statt Querdenken".