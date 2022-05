Er war Häftling in Buchenwald und von Wetzlar aus verschleppt worden. Rabow recherchierte in Frankfurt/Main im Fritz Bauer Institut. "Als mir die Mitarbeiterin dort das Nummernbuch der Judenaktion vorlegte mit all den Namen darin, bin ich fast in Ohnmacht gefallen. Mir war sofort klar, dass ich das Schicksal meines Großvaters und meiner Familie nicht mehr isoliert betrachten kann."

2018 gab es die erste Schreibaktion in Wien. Es folgte 2020 Frankfurt am Main. "Dass jemand auf der Straße kniet und Namen schreibt, das berührt die Passanten." So war es auch am Montag in Erfurt. Mancher konnte beim Schreiben kein Interview mehr geben, weil ihn die Emotionen übermannt haben. Eine Frau wollte eigentlich nur den sonnigen Tag zum Bummeln nutzen, blieb stehen und schrieb dann auch mit. Der Schreibaktion in Erfurt werden im September Aktionen in Meiningen, Gera und Weimar folgen. In jeder Stadt werden die Namen der von dort verschleppten Menschen aufgeschrieben. Da Kreide vergänglich ist , wird auch ein Film gedreht, der alle 2.500 Namen festhält. In Weimar werden dann auch noch einmal alle 2.500 Namen geschrieben - denn vor dort fuhren die Menschen in den Tod.