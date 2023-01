Nach MDR THÜRINGEN-Informationen sind die Ermittler aber bereits gut im Bilde, denn der Prüfbericht über die Einstellungspraxis der Staatssekretäre ist offenbar aus einer anonymen Quelle bei der Staatsanwaltschaft gelandet.

Der Vorwurf gründet sich auf dem Verdacht, dass die Einstellungspraxis der betroffenen Staatssekretäre und persönlichen Ministerreferenten mutmaßlich gegen geltendes Recht verstößt und öffentliche Gelder veruntreut worden sein könnten.

Gemeint sind dabei unter anderem die Beamtengehälter von knapp 12.000 Euro monatlich, die jeder der Staatssekretäre seit seiner Ernennung erhält. Zudem die Versorgungs- und Ruhestandsansprüche nach dem Ausscheiden. Sollte sich der Vorwurf der Staatsanwaltschaft im Rahmen eines Gerichtsverfahrens bestätigen und die Einstellungspraxis rechtswidrige gewesen sein, könnte es um einen Steuerschaden in Millionenhöhe gehen.

Nach MDR THÜRINGEN-Informationen stützen sich die Ermittler in dem aktuellen Verfahren auf einen alten Prozess vor dem Landgericht Erfurt gegen den ehemaligen SPD-Landrat des Landkreises Gotha, Siegfried Liebezeit. Die Staatsanwaltschaft Erfurt hatte ihn vor knapp 20 Jahren wegen Untreue in sieben Fällen angeklagt.

Liebezeit wurde vorgeworfen, mutmaßliche Unterstützer seines Wahlkampfes und Vertraute mit Posten im Landratsamt - nach seiner Wahl - zu versorgen. Das passierte auch und wurde trotz Widerstand der Kommunalverwaltung von Liebezeit durchgedrückt.

Der Untreue-Vorwurf gründete sich, ähnlich wie in den aktuellen Besetzungsfällen, auf die fachliche Nichteignung der Eingestellten im Landratsamt. Liebezeit wurde damals zu einem Jahr und vier Monaten Haft verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Die Staatsanwaltschaft Erfurt stützt sich bei ihren Ermittlungen auf einen alten Prozess gegen den ehemaligen SPD-Landrat des Landkreises Gotha, Siegfried Liebezeit. Bildrechte: MDR/Thomas Fettien

Bundesgerichtshof stützt Landesrechnungshof

In einem Revisionsurteil des Bundesgerichtshofes zum Liebezeit-Verfahren aus dem Jahr 2006 hieß es: "Bei seinen (Liebezeit, Anm. d. Red.) Anweisungen kam es dem Angeklagten darauf an, im Landratsamt Personen eine Anstellung zu verschaffen, denen er bedingungslos vertrauen konnte." Ob diese Personen fachlich geeignet waren, war ihm hierbei gleichgültig.

Der BGH schrieb damals weiter: "Keine der sieben Personen verfügte über eine ihrer Dienststellung entsprechende Ausbildung." Zudem hieß es: "Selbst in Fällen, in denen die formellen Anforderungen an die Ausbildung erfüllt waren, fehlten den Betroffenen fachliche Erfahrungen und Kenntnisse für den Dienstposten." Die im BGH-Revisionspapier genannten Punkte finden sich in ähnlicher Form in den Papieren des Landesrechnungshofes wieder. Dort ist mehrfach von "unzureichender oder nicht erkennbarer Qualifikation" die Rede.

Die 2006 vom Bundesgerichtshof genannten Punkte finden sich in ähnlicher Form in den Papieren des Thüringer Landesrechnungshofes wieder. Bildrechte: dpa

Der Chef der Thüringer Staatskanzlei, Benjamin Hoff, teilte MDR THÜRINGEN mit, die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft sei hier nicht bekannt. "Wir haben den Thüringer Rechnungshof bereits öffentlich gebeten, seine Prüfergebnisse zügig zu veröffentlichen, damit eine transparente Bewertung für alle Interessierten möglich ist", so Hoff. Dem Ermittlungsverfahren sehe er als Chef der Staatskanzlei aufgeschlossen entgegen. "Wir werden als Landesregierung selbstverständlich mit der Staatsanwaltschaft vollumfänglich kooperieren", sagte Hoff abschließend.

Hoff selber hatte sich bereits vor einigen Wochen in einer achtseitigen Expertise die MDR THÜRINGEN vorliegt, zu dem Rechnungshof-Komplex Staatssekretäre geäußert. In dieser zielt Hoff vor allem darauf ab, dass die Staatssekretäre politische Beamte seien. Das bedeute, sie könnten ohne Angabe von Gründen sofort aus dem Dienst entlassen werden, was bei "normalen Beamten" nicht gehe.

Hoff rechtfertigt die Einstellung der aktuellen Staatssekretäre damit, dass sie als politische Beamte einer besonderen Loyalitätspflicht gegenüber der Regierung unterliegen. Sie hätten die Politik dieser Regierung aktiv und wirksam zu unterstützen.

Der Chef der Thüringer Staatskanzlei, Benjamin Hoff, will bei den Ermittlungen vollumfänglich kooperieren. Bildrechte: dpa

Weiter schreibt Hoff, dass parteipolitische Neutralität gerade nicht zu ihren dienstlichen Pflichten gehörten. Daraus folgert er, dass Staatssekretäre damit ein sogenanntes "Transformationsamt" innehätten, also eine Scharnierfunktion zwischen Politik und Verwaltung. Und genau dieses "Transformationsamt" könne nur von denen ausgeübt werden, "die über das politische Vertrauensverhältnis zur politischen Führung verfügen".

Aus diesem Grund, so Hoff, komme es bei Staatssekretären mithin nicht allein auf Eignung, Leistung und Befähigung an. Zwingend sei ein politisches Vertrauensverhältnis, das wiederum bei den regulären Beamten nicht vorausgesetzt werde.