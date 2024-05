Der Katholikentag findet alle zwei Jahre an wechselnden Orten statt. Erfurt richtet zum ersten Mal einen Katholikentag aus. In Ostdeutschland fand das christliche Großevent zuletzt 2016 in Leipzig statt. In Thüringen sind nur etwa ein Viertel der Bevölkerung Christen. Der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr betonte, dass der Katholikentag nicht nur Christen ins Gespräch bringen soll, sondern alle Menschen unabhängig von Religion und Herkunft.