Petitionsausschuss Erstaufnahme in Suhl: Oberbürgermeister will Vertrag statt Schließung

Die Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Suhl schließen - so lautet die Forderung einer Petition, die der Suhler Oberbürgermeister André Knapp auf den Weg gebracht hat. Am Dienstag fand die Anhörung im Petitionsausschuss statt. Dabei rückte Knapp von seiner Forderung ab.