In Erfurt haben am Sonntag bei der zentralen Thüringer Veranstaltung zum 1. Mai mehrere Hundert Menschen für bessere Arbeitsbedingungen und für Frieden demonstriert. Ein Demonstrationszug mit 300 bis 400 Beteiligten zog am Vormittag von der Staatskanzlei zum Anger. Dort versammelten sie sich zur Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbund Hessen-Thüringen (DGB), an der auch Landespolitiker mehrerer Parteien mitwirkten. In den Redebeiträgen ging es oft um den Ukraine-Krieg, aber auch um prekäre Arbeitsverhältnisse und die Inflation.