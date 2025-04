In Erfurt laufen die Vorbereitungen für die Walpurgisnacht auf Hochtouren. Am Dienstag ist auf dem Domplatz bereits der Holzstapel für das große Walpurgisfeuer aufgebaut worden.

Bereits am Montag hatten Mitarbeiter des Straßenbetriebshofs Erfurt in einem Kreis von acht Metern Durchmesser Erde aufgeschüttet und eine Umrandung mit Steinquadern gebaut. Das soll verhindern, dass das Feuer das Pflaster des Domplatzes beschädigt.

Das Walpurgisfeuer wird am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr von der Feuerwehr entzündet. Das Feuer werde sicher gut vier Stunden brennen, so Pappsdorf.

